In due sul monopattino senza casco si scontrano con un'auto: grave una 15enne

25 giugno 2020 a

a

a

L'incidente è di tre giorni fa, la gravità si sta scoprendo ora. A Lainate, nell'hinterland milanese, due ragazze minorenni che erano a bordo di un unico monopattino elettrico e guidavano contromano si sono scontrate con un'auto in Via Adige: una delle due giovani, 15 anni, è ora ricoverata in prognosi riservata in gravi condizioni.

Secondo i rilievi della polizia locale, l'auto stava viaggiando a velocità contenuta, quando il monopattino è sbucato da una strada laterale in contromano e si è schiantato contro la fiancata della macchina. Nessuna delle due adolescenti indossava il casco, obbligatorio per i minorenni anche su questo mezzo.

Monopattini elettrici, parla il capo dei vigili: non sono giochi, inasprire le sanzioni

Le ragazze sono state trasportate entrambe in codice giallo in ospedale e le condizioni della ragazza che non era alla guida del mezzo poco dopo si sono aggravate. Ora è ricoverata nel reparto di Rianimazione, il monopattino è stato messo sotto sequestro.