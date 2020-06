Cremona, uccide di botte la moglie e scappa: fermato dai carabinieri

25 giugno 2020 a

Eugenio Zanoncelli, 56 anni, di Palazzo Pignano, in provincia di Cremona, è stato fermato all’alba di oggi dai carabinieri con l’accusa di aver ucciso la moglie, Morena Designati, 49 anni. La donna è stata trovata morta nell’abitazione della coppia a Palazzo Pignano. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe deceduta ieri sera, intorno alle 22, dopo essere caduta a terra in modo violento in seguito a percosse.

Sul caso sta indagando il nucleo investigativo dei carabinieri di Cremona. Secondo i primi rilievi, mentre si svolgeva il fatto, il figlio 12enne della coppia era fuori casa a giocare con alcuni amici. Una volta rientrato ha visto la madre a terra, ma subito dopo è stato preso dal padre e portato a casa dello zio, fratello del padre. A quest’ultimo, secondo quanto riferiscono gli investigatori, Zanoncelli ha raccontato di aver ucciso la moglie.

A quel punto il 56enne è fuggito, mentre il fratello ha dato l’allarme ai carabinieri. I militari lo hanno cercato per tutta la notte, trovandolo infine questa mattina alle 6.30 sul territorio di Rivolta D’Adda, sempre nel Cremonese, dove è stato fermato. L’uomo è stato quindi portato in caserma a Crema, dove oggi è stato interrogato dal pm di turno Milda Milli, che procede con l’ipotesi di omicidio.