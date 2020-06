La verità di Palamara: "Usavamo il Cencelli nella magistratura"

25 giugno 2020 a

a

a

"Nella politica si usa il manuale Cencelli per l'assegnazione degli incarichi. Diciamo che abbiamo usato lo stesso manuale anche nella magistratura". E' una delle dichiarazioni fatte da Luca Palamara, ospite di Tg2 Post, nel giorno in cui per lui e per altri nove magistrati la Procura generale della Cassazione ha chiesto un procedimento disciplinare.

"Nell'udienza disciplinare - ha spiegato Palamara - ci sarà l'occasione di chiarire pubblicamente tanti aspetti. Per adesso posso dire che il ruolo che io recitavo portava inevitabilmente ad accordi con le altre correnti della magistratura e, chiaramenti, con i componenti laici del Csm e con i loro referenti politici...".

Palamara ha poi negato che tutte le persone che si rivolgevano a lui - del mondo della politica, dello sport, dello spettacolo - lo facessero per chiedere favori. "Semmai mi chiedevano consigli, informazioni su come funzionasse la giustizia e sul perché ci fossero determinate distorsioni, sul perché certe sentenze arrivassero in ritardo...". "Mi chiedevano tutti consigli - ha aggiunto - anche i vip perchè mi conoscevano come leader anche della nazionale di calcio dei magistrati".

"La lottizzazione? Avveniva tutta nella sala 42 del Csm, dove poi si prendevano le decisioni" ha detto ancora Luca Palamara, che si è detto convinto del fatto che la magistratura dovesse "aprirsi anche ad altri mondi".

Poi, ancora, un accenno al pm Nino Di Matteo, tra i suoi accusatori: "Voglio sottolineare che Di Matteo - ha detto Palamara - non è stato escluso dalla mia persona, ma dal sistema delle correnti". Infine su Francesco Cossiga: "Mi attaccò perché difendevo i magistrati di Santa Maria Capua Vetere che indagavano sull'allora ministro Clemente Mastella".