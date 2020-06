Emilio Fede è sotto choc. Il terrore dopo l'arresto

23 giugno 2020 a

«Dell’incredibile? No, quello che mi è accaduto ieri è stato terrorizzante». È ancora scosso il giornalista Emilio Fede che è stato arrestato per evasione mentre cenava con la moglie in un ristorante del lungomare di via Partenope a Napoli.

Emilio Fede arrestato a Napoli per evasione dai domiciliari

L’ex direttore del Tg4 era appena arrivato da Milano per festeggiare con la moglie il suo 89esimo compleanno che cade il 24 giugno. I carabinieri in borghese lo hanno individuato invitandolo a rientrare in albergo. «Adesso mi trovo nella mia camera con l’obbligo di non affacciarmi alla finestra, sono cose incredibili», sottolinea all’Italpress ancora incredulo mentre ricostruisce l’accaduto.