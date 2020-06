Coronavirus, perché i contagi in Italia non si azzerano. L'infettivologo: la seconda ondata può venire dall'estero

21 giugno 2020 a

a

a

Alessandro Chiodera, direttore di malattie infettive all’ospedale di Macerata, è cautamente ottimista sull’andamento dell’epidemia da coronavirus ma invita a riflettere su un dato: l'Italia è ferma a 300 casi positivi al giorno. "Qualche giorno di più, qualche giorno di meno, i dati ci dicono che mediamente abbiamo quotidianamente in Italia 300 nuovi contagi - spiega il medico al Resto del Carlino - Siamo su questa soglia da almeno una decina di giorni, senza che scenda progressivamente verso lo zero: si alza o si abbassa, ma non scende continuativamente. È un fatto che fa riflettere e non può essere sottovalutato, anche perché si verifica in un momento, l’inizio dell’estate, in cui si creano condizioni sfavorevoli alla diffusione del virus. Cosa accadrà in autunno e inverno, quando i contatti saranno più stretti e si starà al chiuso?".

"Perché il virus è meno aggressivo". A Domenica In parla l'infettivologo Bassetti

Chiodera spiega l'evoluzione del Covid nelle ultime settimane: "Nella palazzina Covid ex malattie infettive, nell’area dell’ospedale di Macerata, abbiamo ricoverati sette pazienti. Ma solo una è un’infezione recente (...). Negli altri casi si tratta di persone che anche a distanza di due mesi, non riescono a negativizzarsi. Questo, però, non vuol dire che siano ancora malate. La positività del tampone deriva dall’Rna, solo l’acido nucleico, non dal virus nella sua interezza". In iogni caso i nuovi contagiati sono spesso asintomatici o con sintomi modesti: "Attualmente non vediamo più polmoniti. Ritengo però che questo sia da attribuire al fatto che nella stragrande maggioranza dei casi sono soggetti giovani", spiega.

Il virologo Burioni si difende da Le Iene: "Non ho alcun conflitto d'interessi. E ve lo dimostro"

E la seconda ondata del virus? "Tutti sperano che non si verifichi (...). Ma non possiamo ignorare quanto sta accadendo, ad esempio, in America Latina, in particolare in Brasile, e in altre parti del mondo. Credo sia chiaro a tutti, ormai, che il virus non conosce confini o, se li conosce, certo non li teme, visto che li supera con facilità, specie nel mondo globale".