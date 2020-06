Coronavirus, l'ultima frontiera del complotto: "Cosa esce se lo leggi al contrario"

17 giugno 2020 a

Sul web le "prove" che la pandemia del Covid-19 sia il risultato di oscure manovre del "nuovo ordine mondiale" si sprecano. L'ultima "pistola fumante" che esalta i complottisti è quella contenuta nella parola Coronavirus. Insomma, per l'ultima teoria per così dire alternativa che dietro al virus ci sia la massoneria internazionale è sotto gli occhi di tutti, basta saper leggere. "Se prendi la parola Coronavirus e la scrivi all'indietro otterrai - Surivanoroc. Cercando questo anagramma online in antichi manoscritti, scopriamo che è in lingua hindi. Nella traduzione in hindi e in ogni altra lingua 'Surivan or oc' significa 'Alba e occhio'. Hai ancora dubbi su chi gestisce lo spettacolo?", si legge in un post che vede la soluzione dell'enigma nella piramide con l'occhio di Dio che fa bella mostra sulla banconota da un dollaro americana. La teoria "alternativa", neanche a dirlo, sta facendo il giro delle pagine di Facebook amanti dei complotti ma a anche di chi ci scherza su, come IntrashTtenimento che ha rilanciato uno screenshot del post.

Come si diceva per i vinili rock degli anni '70, che bastava riprodurre al contrario sul giradischi per ottenere messaggi subliminali perlopiù satanici, per conoscere la verità sulla pandemia che ha sconvolto il mondo era sufficiente leggere all'inverso in nome del virus. Peccato che la parola Coronavirus, a differenza del nome "ufficiale" Sars-CoV-2, comprende un gran numero di virus, come quelli che provocano i tipi più comuni di raffreddore.