Hyperion, la sequoia vecchia 1260 anni e un record: è l'albero più alto del mondo

Hyperion. Mai nome fu più indicato per celebrare l’altezza “iperuranica” dell’albero scoperto l’8 settembre 2006 dai biologi Chris Atkins e Michael Taylor. La sequoia sempervirens è l’albero più alto al mondo: si impenna per 115,66 metri dal suolo. Per avere un’idea di cosa significhi, basta pensare che supera di 22 metri la Statua della Libertà, di 19 il Big Ben, 42 il Taj Mahal e di 65 metri l’Arco di Trionfo. Giusto per farvi venire le vertigini. Hyperion ha un’altra caratteristica che lo rende magico: tutti l possono vedere, nessuno lo può toccare. Si sa che ha le radici nel parco nazionale di Redwood, California del Nord, ma per salvarlo dall’invadenza degli esseri umani, capaci di strappargli la pelle, pardon, la corteccia a mo’ di souvenir, non ne è stata rivelata la posizione esatta. Secondo i biologi, il fusto orgoglioso e imponente sovrasta i fratelli minori da ben 1260 anni, ma in questo caso non è da record perché il “capolavoro verde” più anziano è Methuselah con le sue 4.700 primavere.