Due rapinatori cercano di strappare il rolex a Cristante. Ma il giocatore della Roma li mette in fuga

19 giugno 2020 a

a

a

Il giocatore della Roma Bryan Cristante è stato vittima di una rapina, ma è riuscito a reagire sventandola. Cristante è stato aggredito in strada da due uomini che hanno cercato di strappargli dal polso il Rolex. E' successo in viale Angelico, nel quartiere Prati a Roma, questa mattina alle 12,30. Il centrocampista è stato avvicinato da due uomini sopra uno scooter. Cristante, reagendo, è riuscito a colpire la visiera del casco del rapinatore che ha cercato di toglierli inutilmente l'orologio. In questo modo è riuscito a metterli in fuga. Dopo Cristante è andato nel commissariato di zona per sporgere denuncia.