Coronavirus, la lettera denuncia al Corriere: mio marito morto di Covid, spariti orologio e cellulare

"Sergio è morto di Covid, ma più riavuti orologio e telefono". E' la lettera denuncia pubblicata dal Corriere della Sera di Maria Carmela Grasso, insegnante, che racconta lo strazio del marito morto di Covid da solo in ospedale. L'uomo era ricoverato al Moscati di Avellino dopo aver contratto il coronavirus e "combattuto" per essere trasportato in autoambulanza nel nosocomio. "Ci sarebbe un altro tassello penoso - racconta la donna - Sergio è uscito di casa con le sue gambe, con il cellulare, l'orologio e gli occhiali. A tutt'oggi non riesco a sapere che fine abbiano fatto".