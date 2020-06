Arrestato il giornalista Paolo Massari: è accusato di violenza sessuale

14 giugno 2020 a

a

a

Paolo Massari arrestato dalla polizia con l'accusa di violenza sessuale. Il giornalista ed ex assessore all'ambiente del Comune di Milano avrebbe tentato di violentare una donna di 56 anni. Lei, arrivata alla clinica Mangiagalli a Milano, avrebbe raccontato di aver subìto abusi in via Nino Bixio intorno alle 22:45 e di essere stata poi soccorsa in strada nuda. Secondo la prima ricostruzione dei fatti il rapporto sessuale tra i due, iniziato consensualmente, sarebbe poi sfociato in una violenza (accertata anche dagli operatori sanitari). Già nel 2010 Massari si era dimesso dalla carica di assessore per presunte molestie su una diplomatica norvegese e su una dipendente del Comune di Milano ma le indagini allora si conclusero con un nulla di fatto.