Ritrovata la porta del Bataclan con il murale di Banksy

È stata ritrovata in un casale abruzzese la porta dell’uscita di sicurezza del teatro Bataclan di Parigi su cui lo street artist Banksy aveva realizzato nel giugno del 2018 un’opera commemorativa delle 90 vittime dell’attentato terroristico del 13 novembre 2015 raffigurante una donna in lutto. La porta, che era stata rubata il 25 gennaio del 2019, è stata ritrovata dai carabinieri della compagnia di Alba Adriatica (Teramo), al termine di indagini condotte in collaborazione con la magistratura e la Polizia Criminale francese.

Il recupero dell’icona è stato possibile soprattutto grazie alla preziosa collaborazione tra le autorità giudiziarie italiane e francesi, in ottemperanza ai protocolli propri della cooperazione internazionale.

L’eccezionale rinvenimento è avvenuto alle prime ore dell’alba di ieri durante l’esecuzione, da parte dei Carabinieri operanti, di un decreto di perquisizione emesso dalla Procura Distrettuale di L’Aquila. L’opera era ben nascosta nel sottotetto di un’abitazione che si trovava nella disponibilità di un cittadino italiano residente a Tortoreto. Proseguono le indagini volte a chiarire le modalità con le quali l’opera è giunta in Italia ed il ruolo giocato dagli italiani coinvolti.