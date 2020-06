Di Maio convince i greci: dal 15 giugno via le limitazioni per i turisti italiani

Sullo stesso argomento: La Grecia riapre ma mette in quarantena mezza Italia

Gli italiani potranno andare in vacanza in Grecia. Le limitazioni decise da Atene per l'emergenza coronavirus nei confronti dei turisti provenienti dal nostro Paese saranno rimosse, in maniera graduale, a partire dal 15 giugno. "Il ministro Di Maio mi ha aggiornato sui dati in Italia nettamente migliorati. La Grecia toglie dal prossimo lunedì, in maniera graduale fino alla fine del mese, tutte le limitazioni nei confronti dell’Italia. Esprimo i sentimenti di solidarietà da parte del popolo greco al popolo italiano", ha dichiarato il ministro degli Esteri greco, Nikos Dendias, che ad Atene ha incontrato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Sono contento che l’amico Dendias mi abbia rassicurato sul fatto che la Grecia aprirà all’Italia sicuramente entro la fine del mese, eliminando qualsiasi tipo di blocco e obbligo di quarantena per gli italiani con l’impegno a valutare, in base ai dati, una riapertura già dalle prossime settimane", ha commentato Di Maio al termine dell’incontro.