The Rock sfida Trump. Dwayne Johnson si butta in politica e la Cnn lo incorona

The Rock studia da presidente degli Stati Uniti. Il mito dei film d'azione Dwayne Johnson ha stupito tutti con un video-discorso alla nazione che la Cnn ha definito "più presidenziale" di quello di Donald Trump di qualche giorno prima, quando il capo della Casa Bianca aveva rassicurato gli americani che avrebbe portato l'ordine nelle proteste per la morte di George Floyd.

L'ex campione di Wrestling di origini samoaen e attore di film come la saga di Fast & Furious ha pubblicato il suo video mercoledì notte. "Diove sei? Dov'è ora il nostro leader? Mentre la nazione è in ginocchio, colpita, arrabbiata, dolorante, e prega per un cambiamento. Dove sei?", attacca The Rock che già l'anno scorso era visto come un possibile nome nuovo della politica americana. Ora Dwayne Johnson pare aver iniziato la sua campagna elettorale. Da Donald Reagn allo stesso Trump, gli esempi di presidenti con un passato nel mondo del cinema e dello spettacolo in mancano.