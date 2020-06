Un milione e mezzo ancora senza Cig. Il documento segreto che inchioda l'Inps e Conte

08 giugno 2020 a

Alla fine il numero incoffessabile è uscito fuori: i lavoratori italiani che ancora non hanno ricevuto i soldi della cassa integrazione di marzo e aprile sono circa un milione e mezzo. L'Inps non ha fornito dati completi, derogando in parte al principio di trasparenza al quale gli enti pubblici dovrebbero rispondere. A ricostruire il dedalo delle cifre è Repubblica che ha scoperto che i 419.670 ancora in attesa di cui si legge sul sito della previdenza sarebbero in realtà il doppio (totale dei potenziali beneficiari meno quelli già pagati da Inps e imprese). A questi vanno aggiunti i lavoratori di cui l'ente ancora non conosce l'SR41, ovvero il documento che contiene le informazioni del lavoratore.

Il pessimo "lavoro" di Giuseppe Conte

Pallottoliere alla mano, partendo da un documento riservato dell'ente che fissa la platea dei potenziali beneficiari si arriva così alla fatidica cifra di 1.439.520 lavoratori ancora esclusi dalla Cig. Sulle colonne del quotidiano il presidente dell'Inps Pasquale Tridico si è impegnato a chiudere la vicenda a breve: "Entro venerdì 12 giugno pagheremo tutte le 419 mila domande di cassa integrazione giacenti. Stiamo notando un fortissimo calo delle richieste di Cig, stimiamo un meno 50 per cento. Un dato che mi dice che il Paese è ripartito". Non per un milione e mezzo di lavoratori fermi ancora all'inizio del lockdown..