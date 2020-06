Mega-manifestazione per George Floyd. E Donald Trump si blinda

06 giugno 2020 a

A Washington va in scena la più grande manifestazione contro il razzismo e i soprusi della polizia al grido di Black lives matter e I cant' breath, le ultime parole di George Floyd prima della morte in seguito all'arresto a Minneapolis. Dopo giorni di proteste in tutti gli Stati Uniti l'obiettivo degli organizzatori di #1MillionDCSaturday è appunto quello di portare un milione di persone in piazza a Washington contro la violenza della polizia contro gli afroamericani.

Massime le misure di sicurezza adottate dalla polizia della capitale che dalle sei del mattino ora local hannio chiuso il traffico alle auto al centro, creando quindi una zona pedonale dove si svolgeranno le proteste. Il Secret Service già nei giorni scorsi ha innalzato una nuova barriera protettiva, un vero muro anti-proteste, intorno alla Casa Bianca nel timore che si possano verificare di nuovo gli scontri violenti nel parco antistante dello scorso weekend che hanno costretto il presidente a scendere nel bunker presidenziale. Non c'è un'organizzazione unica per la protesta di oggi, ma vi saranno diverse dimostrazioni di diversi gruppi a partire dalle prime ore del mattino fino a notte fonda.