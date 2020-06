Choc in Usa. Spunta il video di un altro afroamericano ucciso dalla polizia

06 giugno 2020 a





Nel mezzo delle proteste in tutta America per l’omicidio di George Floyd durante l’arresto a Minneapolis, emerge un altro caso di un afroamericano morto soffocato durante l’arresto. I fatti risalgono al 3 marzo, ma ora i medici legali di Tacoma, nello stato di Washington, hanno reso noto di aver stabilito che Manuel Ellis, che aveva 33 anni, è morto per ipossia, cioè mancanza di ossigeno all’intero organismo, provocata dal fatto che gli agenti, dopo averlo ammanettato, l’hanno tenuto bloccato per terra.

Secondo quanto riportato dal Tacoma News Tribune, Ellis, che aveva gravi problemi di tossicodipendenza, aveva delle sostanze stupefacenti nel suo sistema al momento della morte, ma i medici legali del Pierce County Medical Examiner’s Office hanno stabilito che non sono state queste a provocarla. L’ufficio del medical examiner - che ha pubblicato il suo rapporto mentre anche nelle strade di Tacoma si sta protestando - ha quindi definito la morte come omicidio, lasciando ai procuratori il compito di stabilire le eventuali responsabilità dei poliziotti che hanno condotto l’arresto.