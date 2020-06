Torino, a migliaia in piazza Castello per George Floyd

Sullo stesso argomento: Choc in Usa. Spunta il video di un altro afroamericano ucciso dalla polizia

Oltre duemila persone hanno affollato oggi piazza Castello, a Torino, per un un flashmob in ricodo di George Floyd, l'afroamericano morto a Minneapolis in seguito all'arresto. I manifestanti sono stati otto minuti in silenzio, lo stesso tempo che Derek Chauvin, uno dei poliziotti indagati, ha passato con un ginocchio premuto sul collo dell'uomo a terra.