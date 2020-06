SpaceX, i satelliti Starlink in orbita. Scia luminosa e passaggio spettacolare sull'Italia

05 giugno 2020 a

Altri 60 satelliti della costellazione Starlink in orbita. E' partita ieri da Cape Canaveral, in Florida, l’ottava missione per i satelliti Starlink di SpaceX, destinati a fornire connessione Internet a banda larga in tutto il globo. Alle 21.40 i satelliti sono passati sopra il Sud Italia ma erano visibili anche dal Nord.

La spedizione porta a 482 il numero totale dei satelliti della costellazione progettata dall'azienda di Elon Musk. SpaceX ha in programma di costruire una costellazione di 12.000 satelliti per fornire un servizio internet veloce a clienti di tutto il mondo, in particolare a quelli delle aree più remote che non sono raggiunte dalla banda larga via cavo. Secondo Musk, sono necessari almeno 400 satelliti prima che SpaceX possa iniziare a distribuire una copertura internet minima e almeno 800 satelliti per fornire una copertura moderata e che i primi servizi potrebbero cominciare ad essere erogati entro la fine dell'anno.