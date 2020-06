Rissa fuori dal bar, grave 18enne accoltellato a Passo Corese

03 giugno 2020 a

Una serata tranquilla tra amici si è trasformata in una tragedia. Una parola di troppo ed è scoppiata la scintilla, Una rissa tra due, forse più ragazzi, fuori da un bar nel centro di Passo Corese, in provincia di Rieti, è finita con un 18enne accoltellato. Sul posto sono arrivati i carabinieri, ora impegnati nelle indagini. Stanno ascoltando i testimoni per rintracciare il responsabile della violenta aggressione. Il ragazzo, colpito più volte, è stato elitrasportato al Policlinico Gemelli a Roma, a causa delle gravi ferite riportate.