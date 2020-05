Caso George Floyd, Usa nel caos. La polizia spara sulle case: il video choc

Morto il poliziotto accoltellato in Florida. Centinaia di arresti a Nwe York

Violenze e scontri si susseguono in numerose città degli Stati Uniti sull'onda delle proteste pe rla morte di Groge Floyd, l'afroamericano deceduto dopo l'arresto a Minneapolis. Nella città del Minnesota la tensione è alle stesse. Sta circolando in queste ore un video che mostra poliziotti e militari sparare sulle case.

In Florida è morto in ospedale un poliziotto accoltellato durante gli scontri a Jacksonville. Un dimostrante è morto a Indianapolis. A Minneapolis è stato trovato il cadavere di un uomo vicino a un'auto in fiamme. La protesta infiamma anche Nwe York:più di 340 persone sono state arrestate nella Grande Mela durante le proteste iniziate sabato e durate fino a domenica mattina, per la morte di George Floyd. Lo ha riferito alla Cnn un alto funzionario della polizia di New York. Almeno 33 agenti sono rimasti feriti durante la protesta, alcuni dei quali gravemente. Circa 48 veicoli della polizia sono stati danneggiati o distrutti.