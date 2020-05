È morto Christo, l'artista che ci fece camminare sulle acque del lago di Iseo

31 maggio 2020 a

L’Artista Christo Vladimirov Javacheff, noto come Christo, è morto oggi per cause naturali nella sua casa a New York City. Aveva 84 anni. Lo annuncia il profilo Facebook Christo and Jeanne-Claude Official. L'artista era molto noto in Italia per l'installazione The Floating Piers sul lago di Iseo. «Christo ha vissuto al massimo la sua vita, non solo sognando ciò che sembrava impossibile ma realizzandolo. L’opera d’arte di Christo e Jeanne-Claude hanno riunito le persone nelle esperienze condivise in tutto il mondo, e il loro lavoro continua a vivere nei nostri cuori e nei nostri ricordi" commenta l’ufficio stampa dell’artista.

Christo nacque il 13 giugno 1935 a Gabrovo, Bulgaria. Lasciò la Bulgaria nel 1957, prima a Praga, in Cecoslovacchia e poi fuggì a Vienna, Austria, poi si trasferì a Ginevra, Svizzera. Nel 1958, Christo andò a Parigi, dove incontrò Jeanne-Claude Denat de Guillebon, non solo sua moglie, ma anche compagno di vita nella creazione di opere d’arte ambientali monumentali. Jeanne-Claude morì il 18 novembre 2009. Christo ha vissuto a New York per 56 anni. Dai primi oggetti avvolti ai monumentali progetti all’aperto, l’opera di Christo e Jeanne-Claude trascendono i confini tradizionali della pittura, della scultura e dell’architettura. Alcuni dei loro lavori includevano Wrapped Coast, Little Bay a Sydney, Australia (1968-69), Valley Curtain Colorado (1970-72), Running Fence in California (1972-76), Isole Surrounded a Miami (1980-83), The Pont Neuf Wrapp a Parigi (1975-85), Gli ombrelloni in Giappone e California (1984-91), avvolto Reichstag a Berlino (1972-95), The Gates nel parco di New York (1979-2005), The Floating Piers al Lago d’Iseo (2014-16). ), e The London Mastaba sul lago Serpentine di Londra (2016-18 L ’ opera d’arte temporanea di Christo a Parigi, in Francia, intitolata L’Arc de Trionphe, Wrapped (Progetto per Parigi, Place de l’Étoile), è prevista per il 18 settembre-3 ottobre 2021. Inoltre, un La grande mostra al Centre Georges Pompidou sul lavoro di Christo e Jeanne-Claude sarà in vista quest’anno, dal 1 luglio al 19 ottobre 2020. In una lettera del 1958 Christo scrisse: "La bellezza, la scienza e l’arte trionfo sempre". Teniamo da vicino queste parole oggi" conclude lo staff.