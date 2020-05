La seconda ondata del coronavirus è una certezza. Brusaferro lancia la bomba alla Camera

29 maggio 2020 a

La seconda ondata del coronavirus "è un dato obiettivo", ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, in audizione alla Camera dei deputati. "Ottobre è il mese in cui cominciano le patologie respiratorie, non a caso consigliamo il vaccino. Tanto più ci si avvicina a questo periodo, all’autunno, tanto più ci si avvicina a una seconda ondata. Sappiamo che in autunno aumenta possibilità di trasmissione, anche perché non stiamo più all’aperto", mette in guardia Brusaferro che spiega: "Ci troviamo ad aver superato la curva di picco dell’infezione e siamo nella parte in discesa, in una fase di controllo della situazione che richiede un’attenzione particolare, ovvero la capacità di identificare i casi sospetti precocemente, di diagnosticarli tempestivamente, isolarli".

Per Brusaferro occorre "mettere insieme capacità di monitoraggio e capacità di risposta dal punto di vista sanitario". "Con la prossima settimana - ha spiegato - ci avviamo a una sfida ancora più importante, data dal fatto che sarà liberalizzata la mobilità tra le regioni e quella internazionale, che richiede una capacità ancora più attenta e precisa di monitorare i fenomeni e rispondere laddove si dovessero verificare casi o piccoli focolai"..

Tra le misure contro la diffusione del SarsCovid2 anche l'app Immuni: "È uno strumento che aiuta ma non è la soluzione magica"; ha detto il presidente dell’Iss ai deputati.