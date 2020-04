Totti in chat con Vieri promuove Fonseca: ma a Roma fanno il segno della croce

Francesco Totti e Christian Vieri in diretta su Instagram parlano delle sorti della Roma e del campionato fermo per coronavirus. "A Roma fanno il segno della croce", risponde Totti incalzato dall'ex Inter. "Speriamo bene... Fonseca? Bravo, mi piace. E me ne parlano molto bene. È offensivo, non ha paura di niente".

Fonte FB Cuore Giallorosso Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev