Fonseca: "La stagione va terminata"

Tanta voglia di ritornare a vedere il pallone rotolare sui campi di Trigoria. Negli ultimi giorni i protagonisti in casa Roma hanno a più riprese chiarito la posizione del club giallorosso sulla ripresa delle competizioni e anche Fonseca - intervistato da Sky - non ha fatto altro che ribadire quanto manchino a tutti le partite: «Se ci saranno le condizioni sarebbe importante portare al termine il campionato. In poco tempo e poche settimane saremo pronti per ritornare a giocare, perché i calciatori non si sono fermati del tutto e stanno lavorando. Anche se in questo momento la salute delle persone, dei tifosi, dei giocatori, di tutti coloro che lavorano nel calcio è la cosa più importante».

Il tecnico portoghese si è detto orgoglioso per tutto quello che sta facendo la società per la gente attraverso Roma Cares e ha dato il proprio parere favorevole ad una riduzione degli stipendi: «Dobbiamo essere sensibili e pronti ad aiutare in questo momento troppo difficile per tutti. Noi come Roma, allenatore e giocatori siamo pronti a farlo». C’è stato spazio anche per un commento su Pellegrini e Zaniolo, i pilastri del futuro della...

