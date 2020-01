Roma-Atalanta, c'è l'accordo su Roger Ibanez

Sono stati definiti tutti i dettagli e, nonostante gli episodi che hanno riguardato le ultime trattative, si può dire con ragionevole certezza che Roger Ibanez sarà il primo acquisto del mercato invernale della Roma.

Ieri è andato in scena un incontro tra gli agenti del difensore dell’Atalanta e la dirigenza giallorossa e sono state sistemate le ultime questioni relative al contratto del centrale brasiliano, che firmerà per quattro anni e mezzo e percepirà uno stipendio annuo di circa 7-800 mila euro netti. E’ stata trovata la quadra anche tra i due club, con una piccola novità: il prestito di 18 mesi del giocatore sarà gratuito. L’Atalanta incasserà 8 milioni per l’obbligo di riscatto - le condizioni scatteranno molto facilmente - e riceverà un altro milione nel momento in cui Ibanez scenderà in campo per la decima volta con la maglia della Roma, oltre ad un bonus della stessa cifra alla trentesima presenza. Quella di Ibanez è quindi un’operazione da 10 milioni complessivi (oltre alle commissioni ai vari agenti e intermediari che si aggirano sul milione di euro). Il giocatore sarà domani a Villa Stuart per svolgere le visite mediche.