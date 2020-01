I Friedkin a Milano per comprare la Roma

Milano, Londra e Torino, con un unico obiettivo in testa: la Roma. Dan Friedkin e suo figlio Ryan sono da ieri nel capoluogo lombardo per la fase conclusiva della due diligence che ha seguito la lettera di intenti siglata prima di Capodanno.

Per approfondire leggi anche: Pallotta verso la Premier irrita Friedkin

Gli advisor del magnate texano hanno praticamente concluso la fase di analisi e studio e in giornata sono state chieste ulteriori delucidazioni agli advisor di Pallotta: le carte visionate dai legali dell'imprenditore di Houston non hanno mostrato alcunché di scandaloso o che possa far saltare l’affare. I Friedkin contano di chiudere tutto e firmare il contratto preliminare - per il closing saranno necessarie alcune settimane in più dovute ai tempi tecnici - a breve, anche se è difficile stabilire una tempistica esatta a causa della grande mole di documenti. Già la scorsa settimana i due erano stati a Torino e poi a Milano per un paio di giorni, prima di ripartire per Londra, città in cui sono presenti gli uffici della AS Roma Uk Branch.