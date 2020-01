Roberto Burioni fa il tifoso : i suoi tweet su Nicolò Zaniolo fanno infuriare i romanisti

Il medico pro-vaccini Roberto Burioni è celebre sui social per contrastare chiunque parli di medicina senza averne i titoli. Di calcio, invece, possono parlare tutti. E così il dottore, noto tifoso della Lazio, ha pubblicato alcuni commenti su Nicolò Zaniolo, che oggi ha subito un delicato intervento al legamento crociato dopo l'infortunio nella partita contro la la Juve, che molti supporter della Roma hanno ritenuto inopportuni se non offensivi.

"Auguriamo a Zaniolo di essere in campo il prima possibile per godersi il dodicesimo anno senza trofei della sua squadra", scrive Burioni rispondendo a un utente che scriveva: "Mamma mia oh pare il primo giocatore della storia che si infortuna (...) che poi 15 minuti prima i tifosi della Roma tutti a gridare 'devi morire' a Demiral mo tutti in lutto".

Un utente si intromette: "Parliamo un po' di quelli che fanno le figurine con la foto di Anna Frank con la maglia della Roma...". E lui: "I cretini ci sono da tutte e due le parti. Auguro a Zaniolo una prontissima e completa guarigione perché possa segnare il gol del solito 7-1".