Nicolò Zaniolo, l'operazione è riuscita. Il messaggio ai tifosi giallorossi

L’intervento a cui è stato sottoposto Nicolò Zaniolo è tecnicamente riuscito. Il classe 1999 della Roma è finito sotto i ferri del professor Mariani - alla presenza del dottor Causarano - che a Villa Stuart ha proceduto con la ricostruzione autologa del legamento crociato anteriore del ginocchio destro e alla sutura della lesione del menisco esterno.

L’esterno giallorosso, accompagnato in clinica dai genitori, ha mandato a tutti i tifosi un messaggio tramite il proprio account Instagram: “Grazie a tutti per l’affetto che mi avete trasmesso in queste ore. Non vedo l’ora di tornare. Forza Roma”. Come ha fatto sapere il club tramite un comunicato Zaniolo inizierà da domani la fase riabilitativa. A rassicurare tutti sulle sue condizioni ci ha pensato anche la mamma Francesca: “Intervento riuscito. Nicolò sta bene ed è pronto per ricominciare. Grazie a tutti”.