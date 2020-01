La Roma sbatte su Sirigu. Doppietta Belotti e il Toro vola all'Olimpico

La Roma cade all’Olimpico e recrimina contro l’arbitraggio di Di Bello. Il Torino di Mazzarri vince 2-0 e costringe la formazione di Fonseca a subire un pesante stop nella corsa Champions. Decide una doppietta di Belotti che firma la vittoria in una partita che ha seguito un copione simile nel corso dei due tempi: la Roma fa la partita, il Torino segna nel finale. Ritmi alti nei primi dieci minuti con la formazione casalinga che prende subito l’iniziativa con un tiro deviato di Zaniolo che chiama Sirigu all’intervento e con quasi il 60% del possesso palla a favore. Ma la prima occasione da gol è del Torino: De Silvestri lancia Belotti che a botta sicura trova il palo con la deviazione provvidenziale di Pau Lopez. Due gol in carriera contro i granata per Kolarov pericoloso in due circostanze: prima con un mancino dalla distanza che si spegne sul fondo, poi con un calcio di punizione che trova la risposta attenta di Sirigu in calcio d’angolo.

Al 27’ la squadra di Fonseca si riaffaccia in zona offensiva: Zaniolo ruba palla al limite dell’area e serve Pellegrini che calcia alto. Ma per una Roma che controlla il pallino del gioco, c’è un Torino che sfiora il gol: Belotti si libera in area e crossa per Lukic che di testa non trova la porta. Al 39’ serve il miglior Sirigu per negare il gol a Pellegrini: Perotti scarica per il numero 7 che lascia partire un destro sul primo palo deviato dal portiere granata con un grande tuffo d’istinto. Ma nel finale di primo tempo il Torino trova il gol del vantaggio: Di Bello concede un minuto di recupero ma lascia giocare oltre il 46’ e trenta secondi dopo Belotti lascia partire il mancino che beffa Pau Lopez sul suo palo tra le proteste dei giallorossi. Nella ripresa si ripropone il duello tra Belotti e Pau Lopez questa volta attento a deviare sulla traversa e poi in angolo un tiro dell’attaccante granata. Al 68’ la Roma spreca l’occasione più nitida del match: Perotti salta Aina e crossa ma nè Pellegrini e nè Mancini da due passi riescono a ribadire in rete. La squadra di Fonseca colleziona calci d’angoli (11 contro 3) e occasioni ma fatica in zona gol spingendo Fonseca a procedere con l’ingresso in campo di Kalinic.

La Roma alza i ritmi e al 75’ l’Olimpico protesta: Izzo tocca col braccio ma Di Bello non estrae il secondo giallo. La Roma continua a spingere e continua a fallire chance in zona gol: Dzeko scarica in area, Kalinic fa un velo per Mkhitaryan che sbaglia un rigore in movimento. Non è in movimento ma netto invece quello che Di Bello concede al Torino per un mani di Smalling in area: Belotti dagli undici metri non sbaglia e punisce una Roma sprecona sotto porta.