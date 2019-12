Più biglietti online, e la Roma "restringe" lo Store di via del Corso

Chiude una parte del Roma Store di via del Corso. Il club giallorosso ha infatti deciso di affittare la parte del negozio (il logo è stato coperto) che era stata adibita a biglietteria, che ora sarà ricollocata al secondo piano del locale situato in pieno Centro Storico.

La scelta della società di Trigoria, che manterrà due ingressi per la vendita del merchandising, è stata presa visti i risultati più che positivi riscontrati con la vendita online dei tagliandi e degli abbonamenti stagionali: sempre più tifosi preferiscono la comodità degli acquisti da casa invece delle lunghe file che si sono create per grandi eventi come quelli con Barcellona e Liverpool nella cavalcata in Champions League.