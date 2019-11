La Roma cala il tris in Turchia. Qualificazione a un passo

La Roma vola in Turchia. I giallorossi si impongono per 3-0 in casa del Basaksehir in una partita valida per la 5/a giornata della fase a gironi di Europa League. I gol al 30’ su rigore di Veretout, al 40’ di Kluivert e al 45’ di Dzeko. Gara sospesa per 5’ nel secondo tempo per consentire i soccorsi al centrocampista giallorosso Lorenzo Pellegrini colpito da un oggetto piovuto dagli spalti. Il tutto davanti al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, presente in tribuna. Giallorossi vicini al passaggio alla seconda fase del torneo. Il verdetto dopo l'ultima giornata.