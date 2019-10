Cristante e Kalinic ko per mesi

Brutte notizie per Fonseca. Gli esami strumentali a cui si sono sottoposti questa mattina Kalinic e Cristante hanno confermato le brutte sensazioni avvertite dai due giocatori della Roma, costretti a lasciare il campo nel primo tempo della sfida con la Sampdoria di Ranieri. Il centrocampista friulano, che ha chiesto il cambio dopo una manciata di minuti, ha subito un distacco del tendine dell’adduttore destro. Il club sta in queste ore decidendo dove sottoporre il calciatore ad un'operazione. Si tratterà comunque di uno stop di almeno un paio di mesi.

Per Kalinic, che dopo la partita non riusciva a camminare autonomamente, i test medici hanno evidenziato una frattura della testa del perone. Il percorso di recupero del croato non prevede interventi chirurgici: dal suo entourage filtra che saranno necessari 45-60 giorni per rivederlo in campo.