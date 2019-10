Fonseca sorride: la Roma ritrova Florenzi e Perotti, dubbio Dzeko

Buone notizie per Fonseca alla ripresa degli allenamenti in vista della gara di domenica con la Sampdoria di Ranieri. Il tecnico portoghese ha ritrovato in gruppo Florenzi, che ha saltato le ultime due partite della Roma e la convocazione in Nazionale a causa di un pesante attacco influenzale. Parte della seduta con il resto dei compagni anche per Cetin e Perotti, ormai vicini ad essere al 100% della forma fisica.

I giallorossi hanno iniziato il lavoro con un'attivazione muscolare, per passare poi ad esercizi sulla rapidità, ad un torello ed infine ad esercitazioni sul possesso palla tre contro tre. Individuale in campo per Under, prossimo al rientro in gruppo. Terapie per Dzeko, che quindi resta in dubbio per Genova, e Diawara, out Zappacosta e Pellegrini.