Il San Raffaele resta al fianco della Roma

Il Gruppo San Raffaele sarà ancora official partner della Roma per le stagioni calcistiche 2019/2020 e 2020/2021. L'annuncio del rinnovo della partnership è arrivato durante la visita di Aleksandr Kolarov ai ragazzi del reparto pediatrico dell’IRCCS San Raffaele Pisana a cui il difensore giallorosso, accompagnato dal presidente del Gruppo, Carlo Trivelli, ha consegnato gadget e giocattoli.

«Entrambe le società - si legge in una nota del club - hanno espresso soddisfazione per una partnership che sancisce un'intesa oramai rodata, anche in campo solidale. Si rafforza, infatti, l'attività di collaborazione con Roma Cares. Diverse le iniziative che li attendono: si ripeterà il "Toys Day", momento dedicato alla consegna dei giochi da parte dei giocatori e le giornate allo stadio».

Alla luce di questo accordo, il San Raffaele garantirà assistenza medico-sanitaria all'interno dell’Olimpico in occasione delle partite di Serie A, di Coppa Italia e delle competizioni europee della prima squadra maschile. Gli atleti giallorossi potranno usufruire delle più avanzate tecniche di laboratorio analisi e delle più moderne tecnologie di diagnostica per immagini dei Poliambulatori del gruppo romano, che assisterà anche le squadre del settore giovanile del club. Nell'accordo è inoltre prevista una partnership con l'Università Telematica San Raffaele Roma.