Icardi tratta con la Roma

Una trattativa lunga e difficile, quasi impossibile a sentire uno degli agenti più vicini alla famiglia Icardi, ma la Roma ci prova, convinta di poter sfruttare una serie di incastri di mercato che potrebbero aiutarla ad arrivare al centravanti di Rosario. Negli ultimi giorni i giallorossi si sono rifatti sotto con l' entourage dell' argentino, ritenuto a Trigoria un investimento migliore rispetto ad Higuain, l' altro attaccante seguito con insistenza da Petrachi, desideroso di regalare un grande colpo ai suoi nuovi tifosi.

L' eventuale arrivo del numero 9 dell' Inter rientrerebbe nell' ambito della trattativa per Dzeko, sceso in campo dal primo minuto e andato a segno nell' amichevole di ieri con il Perugia. Il bosniaco viene valutato 20 milioni dalle parti di viale Tolstoj, mentre i nerazzurri hanno sparato altissimo per Icardi, cedibile soltanto tramite un pagamento di 70-80 milioni...

