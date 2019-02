Totti si dimentica il giorno del derby e Dzeko lo riprende

Curioso botta e risposta tra Francesco Totti ed Edin Dzeko via Instagram. “Domenica doppietta?”, scrive l’ex-capitano all’attaccante. “Meglio sabato Checco!”, gli risponde simpaticamente il bosniaco che gli fa notare la giusta data dell’incontro. E qualche tifoso giallorosso bacchetta il neo-dirigente. “Va bene che non giochi più e che sei in vacanza, ma non ti ricordi nemmeno quando si gioca il derby?”.