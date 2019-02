Dal centro storico all’Eur, un viaggio lungo 92 anni porta l’As Roma in una nuova sede. Inaugurata stasera la “casa giallorossa” di via Tolstoj, già attiva da un paio di mesi: mentre la squadra resta ad allenarsi a Trigoria aspettando il centro sportivo da costruire accanto allo stadio di Tor di Valle che verrà, qui si sono spostati gli uffici del club di Pallotta. Due piani di uno spazio che era inutilizzato da anni e ora vede una nuova luce. Giallorossa, ovviamente, come l’obelisco dell’Eur illuminato con i colori della Roma per l’occasione.

Una festa in grande stile, alla quale hanno partecipato, oltre a tutta la dirigenza romanista al gran completo (compreso Francesco Totti), il premier Antonio Conte, tifoso giallorosso dichiarato, il sindaco Virginia Raggi e monsignor Rino Fisichella che ha benedetto la sede.

Al premier è stata consegnata una maglia con scritto “Conte 12”. «Non mi sono mai preoccupato di avere le firme da tifoso. Ma spero ci sia quella di Totti: chiamatemi Francesco voglio la sua firma», ha detto sorridendo, mentre la sindaca Raggi ha ringraziato «i padroni di casa nella persona di Baldissoni e Fienga. Ringrazio e saluto l’avvocato Conte e tutti voi per avermi accolto qui. È una serata importante perché quella che nasce come una squadra di calcio si evolve e diventa sempre di più. Le istituzioni sono qui per testimoniare la vicinanza a coloro che scommettono sul loro progetto e ce la fanno. In bocca al lupo per questa nuova avventura».