Federation of Clinical Neurophysiology: il Premio Erik Stalberg al Prof. Rossini dell'IRCCS San Raffaele

11 maggio 2023

“Per l’importante contributo nel campo della neurofisiologia clinica e per l’alto livello della produzione scientifica in molti ambiti delle neuroscienze ed in particolare delle malattie neurodegenerative e delle demenze” il Prof. Paolo Maria Rossini, Direttore del Dipartimento di Scienze Neurologiche e Riabilitative dell'IRCCS San Raffaele, è stato insignito del prestigioso premio “Erik Stalberg”.

“Questo riconoscimento per me è come un balsamo che mi infonde ulteriore energia per continuare il lavoro che non si è mai interrotto” ha commentato il neurologo a margine della cerimonia di premiazione svoltasi durante il XVIII congresso della Federation of Clinical Neurophysiology in corso a Marsiglia esprimendo gratitudine nei confronti della sua famiglia e della Federazione stessa che promuovere le migliori pratiche in neurofisiologia clinica attraverso l'istruzione e la ricerca in tutto il mondo.

Unitamente a Rossini, tra i Top Scientists del mondo per la classifica stilata dall’Università di Stanford e pubblicata sulla rivista PlosBiology, sono stati premiati i Proff.ri Luis Garcia-Larrea dell’Università di Lione e Walter Paulus dell’Università di Dusseldorf.