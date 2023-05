In sella alla disabilità: il pilota paralimpico Emiliano Malagoli porta la mototerapia al Reparto Pediatrico dell'IRCCS San Raffaele

09 maggio 2023 a

Un supereroe su due ruote e l’ebrezza del vento sul viso e del sorriso sulle labbra: è stata una mattinata diversa dalle altre per i piccoli pazienti del Reparto di Riabilitazione Pediatrica e Disabilità dello Sviluppo dell'IRCCS San Raffaele grazie alla visita di Emiliano Malagoli, il campione paralimpico internazionale di motociclismo e Presidente dell’associazione Di.Di. - Diversamente Disabili, che porta la mototerapia negli ospedali per vedere la gioia negli occhi dei bambini.

“La mototerapia offre infatti a ragazzi e bambini con varie disabilità la possibilità di sentire quella sensazione di libertà che solo salire a bordo di una moto può regalare” spiega con entusiasmo il pilota. “Portare questa attività nei reparti nasce dalla volontà di permettergli di vivere un’esperienza che altrimenti non potrebbero mai provare: sorge in loro prima l’enfasi dell’attesa - perché sta per arrivare un supereroe che li porterà su una moto elettrica - e poi resta per sempre l’emozione di un’avventura inaspettata”.

Diffondere un approccio ottimista sui temi della disabilità e portare il sorriso nei luoghi dove c’è sofferenza è una missione che Emiliano Malagoli si è prefissato quando, nel 2011, ha perso la gamba destra a causa di un incidente stradale ma non certo la sua passione per la moto. L'incidente è stato così non la fine ma il punto di partenza della sua carriera atletica e dell’impegno sociale. Nel 2013 decide di fondare Di.Di. - Diversamente Disabili per permettere ad altri ragazzi con disabilità di intraprendere il suo percorso: in questi anni ha infatti rimesso in sella circa 400 ragazzi con disabilità fisiche. L’associazione, fra le varie attività, va nelle scuole per sensibilizzare sul tema della sicurezza stradale, organizza corsi di guida con moto adattate, oltre a un campionato italiano riconosciuto dal Comitato Italiano Paralimpico e dalla Federazione Motociclistica italiana e un campionato Europeo riconosciuto dalla Federazione Motociclistica Europea. Un lavoro quotidiano molto complesso e di grande responsabilità che però regala emozioni uniche, come si evince dalle parole di Emiliano Malagoli.

Oltre a essere di grande ispirazione per la sua storia e la sua vitalità, giungendo in sella alla sua moto elettrica vestito da Capitan America il campione paralimpico ha elargito dosi di fiducia e ottimismo in tutti i presenti. Un entusiasmo tangibile nei volti dei piccoli, ma anche nelle mamme e nei papà che insieme all’equipè medica dell’istituto romano e alla Dott.ssa Amalia Allocca, Direttore Sanitario del Gruppo San Raffaele, hanno assistito all’evento che con semplicità e tanta passione ha infuso spiragli di vita e reso realizzabile ciò che, a inizio giornata, appariva irrealizzabile.