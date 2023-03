Il Poliambulatorio San Raffaele Termini scende in campo insieme all'AS Roma per la festa della donna

Una MOC gratuita per prevenire l'osteoporosi, una patologia che colpisce in particolar modo le donne in menopausa

L’8 marzo, in occasione della Giornata internazionale della donna, il Poliambulatorio San Raffaele Termini scende in campo insieme all’A.S. Roma per una giornata dedicata alla cultura della prevenzione e alla salute al femminile. Il club giallorosso ha deciso infatti di attivare un network di strutture sanitarie della capitale per offrire alle donne prestazioni e screening gratuiti di vario tipo. All’iniziativa prenderanno dunque parte il Poliambulatorio San Raffaele Termini, l’ASL RM1, l’ASL RM3 e la Fondazione Policlinico Universitario Campus Bio-Medico.

Per l’occasione al San Raffaele, official partner della società giallo rossa, sarà possibile sottoporsi gratuitamente alla MOC, l’esame radiologico che misura la densità e la massa ossea indicato per la prevenzione e la diagnostica dell'osteoporosi, patologia che colpisce in particolar modo le donne in menopausa. Sarà possibile effettuare l’esame dalle ore 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17:30 presso la struttura che si trova in Via Giolitti 16 all’interno della Stazione Termini, tra la COIN e il Mercato Centrale.

È necessaria la prenotazione inviando un’email all’indirizzo [email protected] indicando nome e cognome del paziente e un numero di telefono. Alle ore 10:30 insieme alla mascotte della squadra, il lupacchiotto Romolo, farà visita alla struttura di via Giolitti l’Assessore alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e alle Pari Opportunità del Comune di Roma Monica Lucarelli.