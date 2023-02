Lassativi osmostici e demenza: cosa rivela il nuovo studio

26 febbraio 2023 a

Può aumentare il rischio di demenza. L'uso regolare dei lassativi potrebbe comportare effetti gravi sul cervello: è quanto emerge da un lavoro pubblicato sulla rivista Neurology che evidenzia come il farmaco usato regolarmente sia collegato a un aumento del 50% del pericolo di avere una diagnosi della malattia neurogenerativa. In particolare a causarlo sarebbero quelli che funzionano per osmosi (cioè assorbendo acqua nell'intestino), che sono risultati associati a un rischio ancora più elevato.