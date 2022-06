Allerta per il latte in polvere: “Rischio microbiologico”. Il marchio ritirato dai supermercati

19 giugno 2022 a

Occhio al latte in polvere ritirato dai supermercati. Il nuovo avviso per la salute degli italiani è arrivato dal ministero guidato da Roberto Speranza, che sul proprio sito elenca tutti i prodotti a rischio. In questo caso l'allarme è microbiologico e riguarda il latte in polvere della Milk & Lait. "Milk & Lait instant full cream milk powder" l'esatta denominazione del prodotto in vendita, che viene prodotto dalla World Trade Srl nello stabilimento di Torre Lupara - Pastorano, in provincia di Caserta. Il motivo del richiamo è che l'alimento è prodotto in uno stabilimento non riconosciuto e ritenuto non idoneo dagli ispettori del ministero, che sul barattolo da 400 grammi avvertono "si prega di non consumare il prodotto e restituirlo al punto vendita".

