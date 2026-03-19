 Beviamoci Su con Francesco Chiofalo tra tatuaggi, sport e vino: "Il segreto è l'equilibrio"

19 marzo 2026 a

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Un influencer, uno sportivo, un personaggio televisivo abituato a raccontarsi senza filtri. Ma anche un grande amante della convivialità italiana. Nel quarto episodio di “Beviamoci su”, il podcast realizzato da Il Tempo in collaborazione con Wineries Experience , l’ospite è Francesco Chiofalo.

Tra una risata e un calice di vino, Chiofalo si racconta in una chiacchierata leggera ma autentica con i conduttori Carlo Attisano e Rinaldo Di Pasquo, parlando di passioni, eccessi, sport e tavola.

L’influencer romano, noto al pubblico televisivo e social per il suo carattere diretto e per il fisico scolpito da anni di allenamento, parte dai suoi iconici tatuaggi. Veri e propri segni di un percorso personale, che raccontano momenti della sua vita e della sua identità.

Ma la conversazione entra presto in un terreno che accomuna tutti: il rapporto con il cibo e con il vino. Per uno sportivo, spiega Chiofalo, l’equilibrio è fondamentale. Allenamento, disciplina e alimentazione controllata sono parte della routine quotidiana, ma questo non significa rinunciare al piacere della tavola.

«Il segreto è il bilanciamento», racconta. Perché il vino, se vissuto con misura, resta uno degli elementi più autentici della convivialità italiana.

Nel corso dell’episodio non mancano i racconti più divertenti: dalle serate in cui con il vino ha esagerato, agli aneddoti legati alle cene tra amici, fino alla grande passione per la cucina tradizionale italiana, che per Chiofalo resta uno dei pilastri della nostra cultura.

Il risultato è una puntata leggera e ironica, piena di momenti spontanei e di tante risate, con un ospite che si mostra per quello che è: diretto, simpatico e sorprendentemente legato ai valori della convivialità.

Perché alla fine, come suggerisce il titolo del podcast, davanti a un buon calice c’è sempre un motivo per brindare.

La puntata è disponibile in ascolto su YouTube e Spotify.