Come capire se un uovo è fresco: i 5 modi per non avere dubbi

Le uova sono un alimento base in molte cucine, ma sapere se sono fresche è fondamentale per garantire gusto e sicurezza alimentare. Ma come si fa a distinguere un uovo fresco da uno guasto? Esistono diversi metodi semplici per verificare la freschezza delle uova, evitando sprechi e rischi per la salute. Li spieghiamo passo per passo in questo articolo.

1. Il test dell’acqua

Uno dei metodi più affidabili per capire se un uovo è fresco è il test dell’acqua. Per iniziare riempire una ciotola con acqua fredda e immergere delicatamente l’uovo. Se affonda e rimane orizzontale, è molto fresco. Se si inclina leggermente verso l’alto, ha qualche giorno ma è ancora buono. Se invece resta in piedi ma non tocca il fondo, è vecchio, ma può essere consumato se ben cotto. Se galleggia, l’uovo è andato a male e va scartato.

Come funziona: questo fenomeno è dovuto alla camera d’aria interna all’uovo. Con il tempo, il guscio diventa più poroso e l’aria entra, facendolo galleggiare.

2. Il test della luce (potrebbe servirvi una torcia...)

Tenendo l’uovo davanti a una luce forte in una stanza buia, si può osservare l’interno: un uovo fresco ha una camera d’aria piccola e il tuorlo ben centrato. Un uovo più vecchio presenta una camera d’aria più grande e il tuorlo che si sposta facilmente.

3. Il test del suono

Un altro metodo semplice è agitare l’uovo vicino all’orecchio: se non si sente nulla, l’uovo è fresco. Se si avverte un suono di liquido che si muove, significa che l’albume si è liquefatto con il tempo e l’uovo è vecchio.

4. Il test dell’olfatto

L'odore è un indicatore infallibile della freschezza: se un uovo ha un odore sgradevole o di zolfo, va eliminato immediatamente. Anche dopo la cottura, un odore forte è segno che l’uovo non è più commestibile.

5. Il controllo visivo (ma dovete aprirlo...)

Quando si rompe un uovo: un uovo fresco ha un albume denso e compatto e il tuorlo ben formato. Uno vecchio ha l’albume molto liquido e il tuorlo che si rompe facilmente.

Come conservare le uova

Terminiamo con qualche consiglio per allungare la vita di questo alimento così importante per il suo valore nutritivo. Per mantenere la freschezza delle uova è preferibile conservarle in frigorifero, preferibilmente nel loro cartone, per proteggerle dagli odori. Non lavarle prima di riporle, perché il guscio ha una pellicola protettiva naturale. Per quelle acquistate nei negozi e nei supermercati, è preferibile consumare le uova entro la data indicata sulla confezione o scritta sul guscio.