Vini naturali, biologici e biodinamici: quali sono le differenze

Quali sono le differenze tra i vini naturali, biologici e biodinamici? E cosa vogliono dire queste definizioni? Lo spieghiamo in questo articolo in cui affrontiamo il tema dei vini prodotti con un approccio sostenibile e attento all'ambiente, sottolineando principi e pratiche distintive che differenziano le varie tipologie.

Il vino biologico "a rma di legge"

Negli ultimi anni è cresciuto notevolmente l'interesse per i vini biologici, biodinamici e naturali, ma quali sono le differenze? Partiamo dal vino biologico è l'unico a essere riconosciuto legalmente, prodotto secondo precise normative europee che limitano l'uso di sostanze chimiche, come l'anidride solforosa, e vietano pratiche come la dealcolizzazione.

Cos'è il vino biodinamico

Sebbene non regolato da una legge specifica, si ispira ai principi dell'agricoltura biodinamica, rispettando i cicli naturali e utilizzando preparati naturali, con limiti ancora più restrittivi per l'uso di anidride solforosa. La principale differenza tra questo e il vino biologico risiede nell'approccio alla vigna: mentre il biologico si concentra sull'eliminazione di sostanze chimiche, il biodinamico considera la vigna un organismo vivente in equilibrio con l'ambiente.

Il vino naturale: principi e caratteristiche

Il vino naturale, infine, non ha una normativa ufficiale, ma segue regole severe stabilite da associazioni di produttori, come l’uso esclusivo di lieviti indigeni e l'assenza di additivi chimici, limitando ulteriormente l'intervento umano in vigna e in cantina. Le principali differenze tra vino biologico e naturale riguardano l'assenza di regolamenti legislativi per i naturali, che richiedono pratiche ancora più rigorose rispetto ai biologici, come la vendemmia manuale e l'uso di vitigni resistenti senza manipolazioni genetiche.

Sintesi e differenze

Il concetto di vino naturale è meno regolamentato rispetto ai vini biologici e biodinamici, ma si basa su una filosofia che punta a produrre vini con il minimo intervento possibile, sia in vigna che in cantina. Il vino biologico segue un disciplinare certificato che impone l'uso di pratiche agricole biologiche sia in vigna che in cantina. Il vino biodinamico si basa sulla filosofia agricola di Rudolf Steiner, che incorpora concetti di spiritualità, cicli naturali e astrobiologia (influenza dei corpi celesti sulla crescita delle piante).