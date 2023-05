Veroni "conquista" la terra rossa di Roma

19 maggio 2023 a

Veroni, storico salumificio emiliano, conquista la “terra rossa” degli Internazionali BNL d’Italia, torneo giunto alla sua 80esima edizione. Fino a domenica l’azienda di Correggio sarà fornitore ufficiale del torneo di tennis. L’area food degli Internazionali ospiterà la Veroni Lounge, area brandizzata "grab & go” dove i visitatori potranno acquistare esclusivi panini farciti con i salumi affettati al momento e degustare un aperitivo accompagnato da una selezione di vini rossi, bianchi e bollicine. Non solo. Tante le proposte di assaggio pensate durante il torneo: dalle aree hospitality dove sono previste degustazioni di salumi affettati da esperti salumieri alla distribuzione di kit BrioBrain nella player lounge riservata ai giocatori e allo staff. “Abbiamo deciso di fare tesoro della esperienza acquisita durante i grandi eventi di tennis americani, tra cui l’ultima edizione di Indian Wells, per venire a Roma e vivere l’emozione di questo grande appuntamento dove i nostri prodotti hanno una visibilità unica e l’opportunità di essere gustati da un target di persone che ama il connubio tra sport, alta gastronomia, shopping, nel contesto di un evento di grande fascino. Proprio il pubblico perfetto per i nostri salumi”, commenta Stefano Veroni, presidente del Gruppo Veroni. Per l’azienda emiliana, nata quasi 100 anni fa nel cuore della Food Valley emiliana, è il quinto evento in cui il marchio si propone come fornitore o sponsor. Tutto è cominciato con il Miami Open del 2022 cui è seguito il Western & Southern Open di Cincinnati del circuito Atp 1000 e il Citi Open a Washington, torneo, Atp 500. Quest’anno dopo il BNP Paribas Open di Indian Wells e dopo Roma, la strategia di valorizzazione del brand proseguirà in luglio bissando il Citi Open di Washington e ad agosto il Western & Southern Open di Cincinnati.