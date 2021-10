Aperitivi romani a un passo dal cielo

Paolo Zappitelli 15 ottobre 2021 a

Un aperitivo al tramonto, sfruttando le giornate di ottobre che ancora regalano temperature abbastanza miti, da gustare su alcune delle terrazze più belle degli hotel romani, con un panorama mozzafiato. Ecco allora una piccola selezione delle location più suggestive.

47 Circus. Aperitivo in stile «vacanze romane» al Roof Garden del Boutique Hotel FortySeven che dalla scorsa stagione si è attrezzata per accogliere gli ospiti anche nelle sere più fresche. La formula, a partire da 16 euro, prevede alcuni finger food come la Focaccia fatta in casa farcita con mortadella, il Supplì cacio e pepe e le chips di riso soffiato con maionese al wasabi e gambero accompagnati dalla carta dei cocktail con una selezione di più di 50 etichette di gin. Su richiesta, il resident chef Antonio Gentile esaudirà i desideri dei commensali che vorranno provare qualche assaggio della sua cucina.



Il Palazzetto. Aperitivo con colpo d’occhio sulla Scalinata di Trinità dei Monti sul «dehors pensile» ideato da Roberto E. Wirth, Proprietario e Direttore Generale dell'Hotel Hassler. Nella terrazza su due livelli con Wine Bar, da mezzogiorno si possono degustare cocktail, le migliori etichette di vino e di birre artigianali accompagnate da Pinse Romane, con mortadella, prosciutto crudo e bresaola, Pizze come la Margherita, la Diavola, o l’iconica Il Palazzetto, con prosciutto crudo, rucola, mozzarella, pomodoro pachino e parmigiano. Oppure Taglieri di salumi e formaggi.

Adèle. Sky bar a un passo dal cielo dell’Hotel Splendide Royal. Una vista a 360° su Roma nel salotto en plein air in cui i sofisticati cocktails della barlady Barbara Migliaccio Spina sono accompagnati dai divertenti e ricchi fingers dello Chef Stefano Marzetti nella doppia offerta Silver (tre piattini e drink) e Gold (5 piattini e drink). Ogni giorno dalle ore 17 all’una di notte.

Hortus Bar & Bistrot. Giardino con vista di Casina Valadier. Un panorama mozzafiato con la natura a fare da cornice, avvolti nel rigoglioso parco di Villa Borghese dove gustare cocktails profumati, agrumati e floreali.

Settimo Roman Cuisine & Terrace. Aperitivo per wine lovers nel solco della tradizione romana, in collaborazione con Le Donne del Vino – Delegazione Lazio per tutto il mese di ottobre. A ottobre l’aperitivo si arricchisce con alcune delle etichette locali più rappresentative in abbinamento ai piatti dello chef Giuseppe D’Alessio.

Les Étoiles. Un aperitivo d’autore sui tetti di Roma, per brindisi a prova di instagrammers all’ultimo piano dell’Atlante Star Hotel tra i quartieri Prati e Borgo Pio. Qui, a pochi passi da Castel Sant’Angelo e dal Cupolone – così vicino da poterlo quasi sfiorare – aperitivo con una formula a 35 euro che prevede una selezione di sfizi e una consumazione a scelta fra un drink, un calice di vino o di bollicine.



