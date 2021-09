Zuma, il brunch ad "alta quota"

28 settembre 2021 a

Un brunch ad alta quota, per la vista sui tetti di Roma e per la qualità del menu. E' la proposta di Zuma, il ristorante di cucina giapponese in pieno centro a Roma, in via Fontanella Borghese 48, disponibile tutti i sabati e domeniche, dalle 12 alle 15.30. Il menu, realizzato dal nuovo chef Andrea Tombion, appena rientrato in Italia dopo alcuni anni di lavoro a Londra, segue la filosofia di condivisione che è propria dello stile Izakaya per cui Zuma è celebre nel mondo e include una selezione di antipasti (ordinabile più volte) sushi/sashimi e una portata principale a scelta, tra cui, per esempio, il branzino con pomodoro abbrustolito e zenzero, il filetto di manzo speziato piccante con semi di sesamo, il galletto marinato al miso arrostito al forno su legno di cedro. Chiudono la degustazione i dolci di Zuma, tra cui il Zuma Dessert Platter,

la selezione dei dolci d’autore curata dallo chef e servita con frutta stagionale ed esotica, gelati e sorbetti. Insieme ai piatti protagonisti del brand, ogni settimana saranno proposte nuove ricette nate dalla creatività della brigata di cucina. Tre i menu proposti con tre diverse bollicine e tre diversi prezzi: Rosé Brunch, Whispering Angel Rosè 2020 (90 euro), Champagne Brunch, Louis Roederer Collection 242, Brut (120 euro), Prestige Brunch, Louis Roederer Cristal 2013, Brut (295 euro). Ad accompagnare il brunch la musica live del dj set.



