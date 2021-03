Il pranzo di Pasqua? Stellato e a domicilio

Paolo Zappitelli 26 marzo 2021 a

Una Pasqua «blindata» ma con l’opportunità di avere comunque un menu da ristorante direttamente a casa nei giorni di festa. Magari con la possibilità di divertirsi a confezionare un piatto con gli ingredienti già pronti. La formula è la stessa che i locali hanno sperimentato a Natale, con il cibo pronto per la tavola imbandita. Che sia il giorno di Pasqua o del lunedì dell’Angelo. Ecco un breve giro tra alcune proposte. Iniziamo dal ristorante due stelle Michelin "Il Pagliaccio" che propone uno speciale menu per due persone pensato dallo Chef Anthony Genovese. All'interno anche alcuni piatti da «comporre». Le Home Experience Box possono essere prenotate entro venerdì 2 Aprile, con consegna all’indirizzo desiderato - all'interno del GRA di Roma - domenica 4 e lunedì 5 Aprile. Per brindare ogni box sarà accompagnata da una bottiglia di Barolo Cerequio Damilano 2014. Prezzo per due: 230 euro. Prenotazioni sul sito https://www.ristoranteilpagliaccio.com/pasqua-home-experience. Il ristorante di pesce della famiglia "Chinappi", famoso per i crudi, propone invece un menu delivery da 5 portate. Per info e prenotazioni: Tel 064819005 [email protected]

Anche lo chef Fabio Ciervo, dell’"Hotel Eden", con la cucina de «Il Giardino Ristorante», propone un menù speciale per il pranzo di Pasqua in versione delivery e take away, e un menù ad hoc presso ristorante, aperto solo per gli ospiti dell’albergo. Il menù delivery e take away è disponibile anche su Cosaporto, il primo servizio di «Quality Delivery» d’Italia. Il costo del menù è di 110€ a persona, bevande escluse e deve essere prenotato entro sabato 3 aprile alle 18. Stesso prezzo per gli ospiti dell’hotel che hanno scelto la formula dello Staycation.

Anche l’"Hotel Splendide Royal" propone la Staycation di Pasqua e Pasquetta al prezzo di 380 euro a coppia con pernottamento in una delle suite. (Ristorante Mirabelle, via di Porta Pinciana 14, tel.0642168838). Il ristorante "Alfredo alla Scrofa" a Roma, insieme allo chef Mirko Moglioni, ha creato una special box composta da piatti tipici pasquali da consumare direttamente a casa. Si inizia con un Antipasto pasquale composto da un misto di salumi, pizza cresciuta e torta al formaggio. Si prosegue con il tipico Agnello brodettato con le fave e si conclude in dolcezza con la Pastiera con crema al limone. Il prezzo della box per due persone è di 80 euro e può essere prenotata entro il 26 marzo chiamando il numero 06 68806163. Consegna delivery (costo 10 euro) o take away (minimo per due persone).



