Foodmidable e la cena è a casa tua

Le restrizioni causate dall’emergenza Covid impediranno agli italiani di condividere la tavola durante le feste, ma non di festeggiare con pietanze adeguate. A Roma, infatti, ci pensa Foodmidable – Catering at Home, a portare nelle case tanti menù pensati per le festività di fine anno (ma anche per tutti i giorni) da scegliere e ordinare online sul sito www.cateringathome.it. Oltre ai menù per la vigilia “White Christmas Dinner”, il pranzo di Natale “It’s Christmas Time” e quello di Santo Stefano “Christmas Never Ends”, Foodmidable – Catering at Home dà un occhio di riguardo, per terminare al meglio questo difficile anno e iniziarne uno nuovo con gusto e spensieratezza, al 31 dicembre. Sul sito è infatti possibile ordinare e provare a casa i menù “Bye 2020” e “Happy New Year”, perfetti per il veglione di Capodanno e per il pranzo del 1 gennaio. Basta lunghe liste della spesa e tempo perso a selezionare ed acquistare tutti gli ingredienti, per poi accorgersi che uno di questi manca sempre nella dispensa. Il necessario per riproporre le ricette dei maestri Chef arriva direttamente in casa, grazie al servizio a domicilio con tutti gli ingredienti di altissima qualità preparati con le tecniche di cucina più moderne. Al cliente non resta che ricevere comodamente a casa i box e seguire pochi semplici passaggi, volti a finalizzare le cotture. Grazie a Foodmidable – Catering at Home la ristorazione delle feste ai tempi del lockdown assume una nuova veste.





